POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KN) Beim Vorbeifahren geparktes Auto beschädigt (04.03.2021)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Sachschaden von über 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in einem Parkhaus in der Markthallenstraße entstanden. Ein 80-jähriger VW-Fahrer streifte bei der Vorbeifahrt einen abgestellten Citroen und informierte hierüber die Polizei, die den Unfall aufnahm.

