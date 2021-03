Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Parkrempler (04.03.2021)

St. Georgen (ots)

Eine 80-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag gegen 12 Uhr beim Einparken in der Neue-Heimat-Straße einen Blechschaden verursacht. Eine betagte VW Golf Fahrerin streifte mit der Beifahrertüre die Stoßstange einer geparkten Mercedes A-Klasse einer 21-Jährigen. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell