Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Bad Dürrheim) Telefonbetrüger machen Beute (04.03.2021)

Villingen-Schwenningen / Bad Dürrheim (ots)

Zu zwei Fällen des Telefonbetrugs mit der Masche "Falscher Bankangestellter" und "Falscher Polizeibeamter" ist es am Mittwoch und Donnerstag gekommen. Eine 93-jährige Schwenningerin erhielt am Mittwochabend gegen 18 Uhr einen Anruf eines angeblichen "Bankangestellten" der Santander Bank, der eine Sicherheitsüberprüfung vornehmen wollte. Die Seniorin erkannte einen Betrugsversuch und legte auf, so dass es zu keinem Vermögensschaden kam.

Mehr Glück hatten Betrüger am Donnerstagvormittag bei einer 77-Jährigen aus Bad Dürrheim. Eine angebliche Kripobeamtin behauptete am Telefon, dass Gauner versucht hätten, auf das Konto der Frau zuzugreifen. Mit geschickter Gesprächsführung gelang es der Betrügerin, ein Programm auf dem PC der Seniorin zu installieren, mit dem sie alle Tätigkeiten am Rechner aus der Ferne mitbeobachten konnte. Es gelang ihr, die Angerufene zur Überweisung einer fünfstelligen vermeintlichen "Scheinüberweisung" zu überreden. Das perfide daran: da sie alle Schritte ihres Opfers am PC mitverfolgen und mitlesen konnte, hinterließ die Betrügerin einen noch überzeugenderen Eindruck bei der Geschädigten, welche die Betrugsmasche erst durchschaute, nachdem das Geld überwiesen und weg war.

Die Polizei warnt vor diesen Betrügereien mit der Masche "falsche Polizeibeamte". Den redegewandten und überzeugend auftretenden Betrügern gelingt es immer wieder, ihre zumeist älteren Opfer durch Lügen einzuwickeln, sie zu spontanen Aktionen zu überreden und dadurch an Geld oder Wertgegenstände zu gelangen. Tipps und Tricks, um sich gegen solche Anrufe zu schützen, erhält man telefonisch bei jeder Polizeidienststelle und auf den Präventionsseiten der Polizei unter www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell