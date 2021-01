POL-DEL: Polizeikommissariat Brake: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss; Diebstahl eines Generators

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Samstag, 09.01.2021, um 21:18 Uhr, wird ein 28-jähriger Braker mit seinem Pkw im Rahmen einer Verkehrskontrolle in 26919 Brake, Schulstraße, angehalten. Während der Verkehrskontrolle zeigen sich betäubungsmitteltypische Ausfallerscheinungen. Als die Polizeibeamten ihren Verdacht äußern, flüchtet der Fahrzeugführer fußläufig durch die Braker Innenstadt. Der Fahrzeugführer kann in der Hafenstraße durch die Polizeibeamten sowie weitere hinzugerufene Polizeibeamte gestellt werden. Anschließend wird der Konsum von Betäubungsmittel durch den Fahrzeugführer eingeräumt. Bei dem Fahrzeugführer wird eine Blutentnahme entnommen. Die Weiterfahrt wird ihm untersagt.

Diebstahl eines Generators:

In der Zeit vom 09.01.2021, 18:00 Uhr - 10.01.2021, 09:00 Uhr entwenden unbekannte Täter den Stromgenerator einer Verkehrsleittafel, die auf der Mittelorter Straße, 26931 Ovelgönne, in Höhe des Parkplatzes Vedhusen aufgestellt war. Die Schadenssumme wird auf 850,- EUR geschätzt. Der Abtransport müsste aufgrund des Gewichtes des Generators mit einem KFZ stattgefunden haben. Zeugen, die auffällige Fahrzeuge oder Personen in dem Tatzeitraum bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Brake zu melden.

