Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Polizei nimmt Gesuchten fest (05.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Mann hat die Polizei am frühen Freitagmorgen gegen 1 Uhr in einem Parkhaus in der Straße "Alte Herdstraße" festgenommen. Einer Polizeistreife fiel Licht in einem leerstehenden Raum des Parkhauses auf, den Personen in letzter Zeit immer wieder illegal benutzt hatten. Bei der Nachschau trafen sie auf einen 38-Jährigen, der dort unerlaubt nächtigte. Die Überprüfung ergab, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Die Polizisten nahmen ihn fest und brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell