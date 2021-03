Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfallflucht auf Parkplatz (04.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Unfallflucht hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstagmorgen zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Villinger Straße begannen. Der Verursacher touchierte einen weißen Volkswagen Sportsvan an der Beifahrerseite und beschädigte dabei den hinteren Kotflügel und die hintere Türe. Er entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

