Wahlplakate mit Farbe beschmiert und beschädigt haben Personen im Zeitraum zwischen Samstag und Dienstag an verschiedenen Plätzen in Triberg und Schonach. Unbekannte verschandelten mehrere Plakate der Partei "Bündnis 90 / Die Grünen" mit weißer Farbe und verursachten Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise auf die Farbschmierer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Triberg, Telefon 07722 916071-0, zu melden.

