Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf der Autobahn 81 (03.03.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Ein Autofahrer hat am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 10 Uhr eine Unfallflucht auf der Autobahn 81 bei Bad Dürrheim begangen. Ein unbekannter Autofahrer touchierte ein Sicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei, welches auf dem Standstreifen stand, am linken Außenspiegel und beschädigte zwei Leitkegel. Ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 900 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Telefon 0741 34879-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell