POL-KN: (Trossingen, Landkreis Tuttlingen) Unfall am Rudolf-Maschke-Platz fordert rund 10.000 Euro Schaden

Trossingen, Landkreis Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist es gegen 20.50 Uhr am Mittwochabend an der Ecke Hauptstraße und Rudolf-Maschke-Platz gekommen. Eine 18 Jahre junge Fahranfängerin wollte mit einem Audi A 3 vom Rudolf-Maschke-Platz auf die bevorrechtigte Hauptstraße abbiegen. Hierbei achtete die Audi-Fahrerin nicht auf einen Seat Ibiza, dessen ebenfalls 18 Jahre junge Fahrerin sich der Einmündung näherte. Bei einer folgenden Kollision der beiden Autos blieben die beiden jungen Fahrerinnen unverletzt.

