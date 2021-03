Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Haarstyling in Privatschule löst Brandalarm aus (04.03.2021)

Königsfeld (ots)

Ein Brandalarm am Zinzendorfplatz hat am Donnerstag gegen 12 Uhr Rettungskräfte von der Polizei sowie der Feuerwehr aus Königsfeld und St. Georgen auf den Plan gerufen. Eine 18-Jährige Internatsschülerin war mit Haarstylen beschäftigt. Dazu benutzte sie Haarspray und ein Glätteisen, wodurch ein übersensibler Brandmelder in ihrem Zimmer auslöste. Die Feuerwehr konnte unverrichteter Dinge wieder abrücken. Schaden war nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell