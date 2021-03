Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkrs. Konstanz) Rollerfahrer bringt Mountainbiker zu Fall 3.3.21

Gottmadingen (ots)

Auf dem Transitweg von Rielasingen nach Gottmadingen hat am Mittwoch gegen 17.15 Uhr ein unbekannter Fahrer eines Motorrollers einen Mountainbike-Fahrer am Hinterrad touchiert, worauf dieser gestürzt ist. Der 15-jährige Radler zog sich dadurch leichte Verletzungen zu. Offenbar war der etwa 40 Jahre alte Unfallverursacher, der eine kräftige Statur hatte und einen grauen Integralhelm sowie eine Arbeitsjacke trug, noch recht ungehalten gegenüber dem Jungen. Er warf ihm vor, an dem Unfall selbst schuld zu sein und besser aufpassen zu müssen. Danach suchte er mit seinem grau-blauen Roller das Weite ohne sich auch um den angerichteten Schaden an dem Fahrrad zu kümmern. Hinweise zu dem Unfall nimmt die Polizei Gottmadingen unter 07731 14370 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell