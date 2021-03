Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Sicherheitsglas verhindert Einbruch (05.03.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Einbruch in ein Pfandleihgeschäft in der Sturmbühlstraße haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen gegen 2 Uhr versucht. Zwei Täter schlugen mit einem Vorschlaghammer auf eine Schaufensterscheibe eines Pfandhauses, in dessen Auslage wertvolle Uhren und Schmuck liegen. Trotz der brachialen Gewalt hielt das Panzerglas des Schaufensters stand, so dass es den Tätern nicht gelang, an die Auslagen zu gelangen. Eine durch den Lärm aufgeschreckte Anwohnerin machte die männlichen Täter auf sich aufmerksam, die sofort fluchtartig das Weite suchten. Die Polizei konnte den Schaden an der Scheibe noch nicht genauer beziffern, aber er dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tataufklärung und den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, zu melden.

