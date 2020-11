Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Wohnwagen in Brand geraten

HarenHaren (ots)

Am Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei zur A31 in Haren alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen 11.15 Uhr ein Wohnwagen während der Fahrt in Brand. Der 51-jährige Fahrer konnte noch rechtzeitig auf einem Standstreifen halten und das Auto abkoppeln. Der Wohnwagen brannte nahezu komplett aus. Personen wurden nicht verletzt.

