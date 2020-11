POL-ST: Rheine, Polizeiwache muss im Erdgeschoss saniert werden

Polizei Steinfurt

Wie in der Vergangenheit berichtet, ziehen Teile der Polizeiwache Rheine nach einem Wasserschaden für den Zeitraum der Sanierungen in Bürocontainer um, die auf dem Grundstück errichtet wurden. Die technischen Voraussetzungen für die Aufnahme des Dienstbetriebs sind geschaffen. Am Freitag (27.11.) beginnt in den frühen Morgenstunden der Umzug. Das beauftragte Umzugsunternehmen gibt an, dass der Umzug am späten Nachmittag abgeschlossen sein wird. Für die Dauer des Umzugs ändert sich für die Bürgerinnen und Bürger aus Rheine nichts. Ab etwa 18 Uhr befindet sich der Zugang zur provisorischen Polizeiwache dann an der Humboldtstraße. Die Polizei Rheine steht den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Rheine für ihre Anliegen auch hier uneingeschränkt zur Verfügung. Zur Dauer der Sanierungsarbeiten kann derzeit keine Aussage getroffen werden. Über weitere Veränderungen am Standort der Polizeiwache Rheine halten wir Sie auf dem Laufenden.

