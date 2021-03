Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachschaden beim Rangieren verursacht (04.03.2021)

Triberg (ots)

Einen leichten Unfall mit Sachschaden hat eine Autofahrerin am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der Hauptstraße verursacht. Beim Rangieren übersah und touchierte eine 51-jährige Audi Q5 Fahrerin einen hinter ihr stehenden Mazda 2 eines 40-jährigen Mannes. An beiden Autos entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 1.600 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell