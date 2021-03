Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KN) Auffahrunfall auf dem Beschleunigungsstreifen (04.03.2021)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von rund 3.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen gegen 06.30 Uhr. Eine 27-jährige Renault-Fahrerin wollte auf dem Beschleunigungsstreifen bei der Auffahrt der Anschlussstelle Radolfzell auf die B 33 in Richtung Singen auffahren. Sie konnte aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf der Bundesstraße nicht einfädeln und bremste ihr Auto stark ab. Ein nachfolgender 17-jähriger Motorrad-Fahrer erkannte die Situation zu spät, prallte auf das Heck des Renault und stürzte. Hierbei zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu. Vom Rettungsdienst wurde der 17-Jährige zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell