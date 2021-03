Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Jugendlicher bekommt Faustschlag ab 4.3.21

Tuttlingen (ots)

Ein 16-Jähriger hat am Donnerstagabend bei der Polizei Anzeige erstattet, weil er gegen 19 Uhr von einem Unbekannten am Busbahnhof in der Oberen Vorstadt plötzlich und unvermittelt ins Gesicht geschlagen wurde. Der Unbekannte, der etwa 25 Jahre alt war, eine rote Jacke trug und eine Glatze rasiert hatte, ging offenbar dann in Richtung Königstraße weiter. Der junge Mann blieb unverletzt. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Schläger verlief ohne Erfolg. Weshalb es zu dem unerwarteten Übergriff an der Bushaltetelle kam, ist noch völlig unklar.

