POL-HAM: Polizei beendet wilde Flucht von zwei jugendlichen Rollerfahrern

Die Verfolgung eines Motorrollers durch die Hammer Innenstadt nahm am Montag, 5. Oktober, auf der Ostenallee durch Einsatzkräfte der Polizei Hamm ein Ende.

Gegen 3 Uhr in der Nacht machte ein Zeuge am Westentor eine Streifenwagenbesatzung auf zwei verdächtige Personen aufmerksam, die in der Bahnhofstraße versuchten, sein Fahrrad zu stehlen.

Beim Erblicken der Beamten ließen die beiden von ihrem Vorhaben ab und flüchteten auf einem Motorroller über die Poststraße in Richtung Hafenstraße. Dabei ignorierte der Fahrer jegliche Anhaltezeichen der Polizisten und fuhr mit gefährlichen Fahrmanövern weiter über den Westring in Richtung Westentor und anschließend über die West- und Oststraße durch die Fußgängerzone.

Auf der Ostenallee in Höhe des Maximare signalisierte der Rollerfahrer den Beamten, aufgeben und anhalten zu wollen und wurde langsamer. Aber anstatt anzuhalten, drehte er und fuhr die Ostenallee nun wieder stadteinwärts. Ein weiterer, entgegenkommender Streifenwagen konnte dies aber verhindern und versperrte dem Roller den Weg.

Fahrer und Sozius ließen ihr Gefährt nun zurück und flüchteten zu Fuß, konnten aber schnell durch die Beamten gestellt werden. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 17-Jährigen, bei seinem Sozius um einen 16-Jährigen aus Hamm. Da der 17-Jährige alkoholisiert war, brachten ihn die Beamten zur Polizeiwache, wo er eine Blutprobe abgeben musste. Auf dem Weg dorthin beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Polizisten unentwegt.

Sein Roller wurde sichergestellt, da das Gefährt deutlich schneller als erlaubt fuhr. Dem Fahrer werden nun eine Reihe von Straftaten vorgeworfen: Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis, grob verkehrswidriges und rücksichtloses Fahren zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit, Beleidigung, Bedrohung und versuchter Fahrraddiebstahl.

Da sich konkrete Hinweise ergaben, dass der Roller kurz vor der Flucht vom ebenfalls alkoholisierten und zusätzlich unter Drogeneinfluss stehenden Sozius gefahren wurde, musste auch er Blutproben abgeben. Zudem fanden die Beamten bei ihm Drogen in geringer Menge.

Da der Besitzer des Fahrrades nicht mehr anwesend war, bittet ihn die Polizei Hamm, sich unter 02381 916-0 zu melden.(hei)

