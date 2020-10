Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht vor Fitnessstudio

Hamm-Mitte (ots)

Einen Unfallschaden an seinem Mazda bemerkte ein 67-jähriger Hammer am Freitag, 2. Oktober, gegen 13.30 Uhr, auf der Östingstraße. Der Hammer parkte sein Fahrzeug zuvor gegen 11 Uhr an einem örtlichen Fitnessstudio.

An dem Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 3500 Euro im Bereich des Fahrzeughecks.

Die Polizei Hamm sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalls.

Bei Hinweisen melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (mg)

