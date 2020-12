POL-PDPS: Unfallflucht

Polizeidirektion Pirmasens

Gestern, um 11:05 Uhr, bog ein blauer, älter Mercedes-Benz von einem Parkplatz vor dem Anwesen Rodalber Straße 79 nach links in den Fließverkehr ab, ohne auf diesen zu achten. Es kam zur Kollision mit einem stadtauswärts fahrenden Audi A 4. Dessen 31jährige Fahrerin blieb unverletzt. Der circa 40-50jährige Fahrer des Mercedes, südländischer Typ, Bart, setzte seine Fahrt in Richtung Käthe-Dassler-Kreisel fort, ohne sich um den erheblichen Schaden zu kümmern. Die Audi Fahrerin konnte noch erkennen, dass der blaue Mercedes ein Frankfurter Kennzeichen hatte. Dieser müsste vorne rechts beschädigt sein. Nach aufgefundenen Trümmerteilen dürfte es sich um einen Daimler, Typ CLK, Baujahr 1997 bis 2001 handeln. Die Schadenshöhe beim Audi wird auf 3000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Unfallflucht Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

