Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Illegale Müllentsorgung beim Eulenfelsen

Bild-Infos

Download

EppenbrunnEppenbrunn (ots)

Am Mittwoch, um 16:00 Uhr, wurde eine Bauschuttablagerung im Waldgebiet von Eppenbrunn im Bereich "Eulenfelsen" gemeldet. Die Örtlichkeit befindet sich am Randes eines Waldweges, etwa 450 - 500 Meter nach der Kreuzung der Landstraße L485 und L487. Das Lichtbild zeigt Teile der illegal entsorgten Betonreste. Zeugen, die im Zusammenhang mit der illegalen Müllentsorgung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell