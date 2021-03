Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln, Lkrs. RW) Laster bleibt an Vordach hängen 4.3.21

Winzeln (ots)

Unterschätzt hat ein Lastwagenfahrer am Donnerstagmorgen zum einen die Höhe seines Fahrzeugs und zum anderen den Abstand zu einer Scheune. Als der 57-Jährige in der Rottweiler-Straße rechts anhielt, um hinterherfahrende Autos vorbei zu lassen, blieb er an einem Vordach einer Scheune hängen. Dadurch entstand an diesem ein Schaden von rund 3000 Euro. Am Laster selbst schätzt die Polizei den Schaden auf 1000 Euro. Der Lasterfahrer wurde wegen des Unfalls verwarnt.

