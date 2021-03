Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen, Lkrs. TUT) BMW während des Einkaufs gerammt 4.3.21

Spaichingen (ots)

Ärgerlich und zugleich teuer war für ein Autofahrer ein kurzer Einkauf am Donnerstag in einem Supermarkt im Gewerbegebiet Obere Wiesen. Zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr stellte der 73-Jährige seinen silbernen 3er-BMW auf dem Parkplatz des Marktes ab, als er bei der Rückkehr an seinem Kombi hinten links einen ordentlichen Schrammen entdeckte. Ein Unbekannter hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Auto gestreift und sich dann aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Die Polizei Spaichingen ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07424/9318-0.

