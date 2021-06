Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Unfall

Wickede (ots)

Am Sonntag, gegen 07:25 Uhr, ist es an der Straße Im Winkel zu einem Unfall gekommen. Eine 56-jährige Wickederin war mit ihrem VW in Richtung Eichkampstraße unterwegs. Nach eigenen Angaben schlief sie in Höhe der Feuerwehrwache am Steuer ein. Das Fahrzeug legte mehrere Meter auf der Straße zurück, bevor es nach rechts von der Fahrbahn abkam und eine Böschung hochfuhr. Auf der angrenzenden Grünfläche kam es zum Stillstand. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 5200 Euro geschätzt. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell