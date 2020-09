Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Massiver Verkehrstau aufgrund eines Verkehrsunfalls auf dem Paulsdamm in Schwerin

Schwerin (ots)

Am 22.09.2020 ereignete sich gegen 16:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Paulsdamm, in dessen Folge zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein Unfallbeteiligter befuhr mit seinem PKW Ford den Paulsdamm aus Rampe kommend in Richtung Schwerin. Der Unfallverursacher beabsichtigte mit seinem Mercedes-Benz am Abzweig auf Höhe der "Seewarte" von Wickendorf kommend nach links auf den Paulsdamm einzubiegen. Dabei übersah er den herannahenden Fordfahrer und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Verkehrsunfall wurden die beiden deutschen Fahrzeugführer leicht verletzt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. An den PKW entstanden erhebliche Sachschäden in Höhe von circa 15.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aus dem Unfall resultierten größere Verkehrseinschränkungen, weil die Fahrbahn temporär vollständig gesperrt werden musste. Lucas Anderson Polizeioberkommissar Polizeihauptrevier Schwerin

