Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Radfahrer wird bei Kollision mit PKW schwer verletzt

Krakow am See (ots)

Am 20.09.2020, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich in Krakow am See ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer. Ein 67-jähriger PKW-Fahrer befuhr den Möwenweg in Krakow am See und wollte anschließend nach rechts in die Güstrower Chaussee abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der 48-jährige gebürtige lettische Radfahrer den dort befindlichen Radweg stadteinwärts in Richtung Krakow am See. Nachdem sich der PKW-Fahrer vergewisserte, dass kein kreuzender Fahrzeugverkehr kommt, fuhr dieser an. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrer. Der Radfahrer fiel infolgedessen auf die Fahrbahn. Er trug keinen Helm und kam schwerverletzt in das KMG-Klinikum nach Güstrow. Dort wurde der 48-jährige stationär aufgenommen. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 2000EUR. Zur genauen Ermittlung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger der DEKRA angefordert. An der Unfallstelle kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Benjamin Bosmann Polizeioberkommissar Schichtführer Polizeirevier Teterow

