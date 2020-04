Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Marbach am Neckar: 84-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 12.55 Uhr im Gewann "Steinberg" ereignete, ist ein 84 Jahre alter Mann an den Unfallfolgen verstorben. Oberhalb der Schweißbrücke befindet sich das Gewann "Steinberg" zwischen der K 1834 und der L 1124. Dort befand sich der ältere Herr mit einem Traktor samt Anhänger auf einem Gartengrundstück. Beim Abstellen an einem Hang hat der 84-Jährige am Traktor die Feststellbremse vermutlich nur unzureichend angezogen. Als er kurz darauf das Fahrzeug verlassen hatte, rollte das Gespann los, warf ihn zu Boden und überrollte ihn. Ein 61-jähriger Bekannter, der sich auch im Zuge von Mäharbeiten auf dem Gartengrundstück befand, hörte den Mann schreien und alarmierte im weiteren Verlauf die Polizei. Ein Rettungsdienst, der ebenfalls hinzugezogen wurde, brachte den schwer verletzten Mann schließlich in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später verstarb. Zur Klärung der Unfallursache wurde seitens der Staatsanwaltschaft Heilbronn ein Gutachter bestellt.

