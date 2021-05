Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Flucht gescheitert

Olsberg (ots)

Weil er mit einem Handy in der Hand Fahrrad fuhr sollte am Montagabend gegen 20.00 Uhr ein 42-jähriger Mann aus Olsberg kontrolliert werden. Beim Anblick der Beamten warf der Mann das Fahrrad weg und flüchtete zu Fuß. Beim Sprung über einen Gartenzaun verletzte sich der Olsberger an einem Stacheldraht so schwer, dass er nach seiner Festnahme mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Im Rucksack des Mannes konnte eine Schreckschusspistole und Betäubungsmittel festgestellt werden. Auch Schwefelsäure führte er mit sich. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Eine Überprüfung ergab, dass das Pedelec des Olsbergers zur Fahndung ausgeschrieben war. Auch das Pedelec wurde sichergestellt. Aus diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal auf die Wichtigkeit von Sachfahndungen hin. Nur mit den entsprechenden Individualnummern ist es möglich, dass gestohlene Gegenstände ihren Besitzern zugeordnet werden können.

