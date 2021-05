Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Trunkenheit in Neheim

Arnsberg-Neheim (ots)

Ein 35jähriger Arnsberger befuhr am Montag, 24.05.2021, 02.15 Uhr mit seinem PKW die Scharnhorststraße in Neheim. Hierbei kollidierte er mit insgesamt drei ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgeparkten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher rief die Polizei, welche bei der Unfallaufnahme deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen konnte. Der Atemalkoholvortest bestätigte eine Alkoholisierung, sodass dem Arnsberger eine Blutprobe entnommen werden musste. Des Weiteren wurde der Führerschein sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden (Wie).

