Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Brilon (ots)

Am 22.05.2021 befuhr gegen 16:45 Uhr ein 51 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad die Warburger Straße in Brilon-Messinghausen. Im Bereich des Kalkwerkes kreuzen Bahngleise die Fahrbahn. Der Radfahrer geriet mit seinem Vorderrad in die Bahngleise und stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Er wurde mit einem Krankenwagen dem Krankenhaus in Marsberg zugeführt. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell