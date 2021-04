Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt mehrere gesuchte Straftäter fest

Kehl/Karlsruhe/Rheinmünster (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei am vergangenen Wochenende mehrere gesuchte Straftäter verhaftet.

Am Freitag wurde bei der Kontrolle in einem Fernverkehrszug von Straßburg nach Karlsruhe ein afghanischer Staatsangehöriger festgenommen. Gegen ihn bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Sachbeschädigung. Er wurde nach richterlicher Vorführung ins Gefängnis gebracht.

Am gestrigen Sonntag konnte ein französischer Staatsangehöriger bei der Kontrolle an der Europabrücke in Kehl die fällige Geldstrafe bezahlen und somit eine 18-tägige Haftstrafe abwenden. Er wurde wegen Kennzeichenmissbrauch per Haftbefehl gesucht.

Ebenfalls gestern wurde in einem Zug von Straßburg nach Karlsruhe ein russischer Staatsangehöriger verhaftet. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Urkundenfälschung. Er konnte die fällige Geldstrafe nicht bezahlen und muss nun eine 360-tägige Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.

Im Rahmen der grenzpolizeilichen Kontrolle eines Fluges aus Bulgarien gelang den Beamten des Bundespolizeireviers am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden gestern eine weitere Festnahme. Ein bulgarischer Staatsangehöriger wurde wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gesucht. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 84-tägige Haftstrafe abwenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell