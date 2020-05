Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Auffahrunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Rehna (ots)

Gestern Nachmittag, 13:50 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen Rehna und Nesow, bei dem sich fünf Personen leicht verletzten. Ermittlungen der aufnehmenden Beamten des Polizeirevieres Gadebusch zufolge befuhr eine 33-jährige Frau die B 104 in Richtung Gadebusch. Um nach links in den Radegastweg einbiegen zu können, musste sie ihren Smart verkehrsbedingt anhalten, um entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen. Der 43-jährige dem Smart nachfolgende deutsche VW-Fahrer bemerkte dieses offenbar zu spät und fuhr auf. Infolge der Kollision wurde der Smart auf die Gegenfahrbahn geschleudert und stieß dort mit einem entgegenkommenden Renault zusammen. Die Insassen des Smarts, zwei Frauen, wurden folgend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Leichtverletzten der anderen Fahrzeuge bedurften keiner sofortigen ärztlichen Behandlung. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 30.000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell