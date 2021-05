Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Brilon

Brilon (ots)

Ein 37jähriger Briloner beabsichtigte am Sonntag, 23.05.2021, 19.00 Uhr, an der Kreuzung Am Scheu / Bontkirchener Straße nach links abzubiegen. Ein 26jähriger hinter ihm fahrender Kradfahrer aus Lippstadt erkannte den Abbiegevorgang zu spät und fuhr auf den PKW des Briloners auf. Hierdurch kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht (Wie).

