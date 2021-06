Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Polizei sucht Zeugen

Geseke (ots)

Am Sonntag, gegen 21:30 Uhr, kam es an der Erwitter Straße zu einem Vorfall. Ein 26-jähriger Mann aus Geseke war nach eigenen Angaben dort um etwas zu essen. Von der Tankstelle nebenan näherte sich ein Auto. In dem grauen Golf saßen drei Männer die den Geseker "anmachten". Schließlich sagte einer der Täter: "Entweder Geld oder Fresse!" Dann stiegen der Fahrer und der Beifahrer aus und schlugen den 26-Jährigen. Dabei trug er mehrere leichte Verletzungen davon. Die beiden Männer (südländische, braune Hautfarbe und dunkle Bärte) stiegen wieder in das Auto und fuhren davon. Das Opfer begab sich zu einer Behandlung ins Krankenhaus und verständigte anschließend die Polizei. Nach Angaben des 26-jährigen sollten sich mehrere Personen vor dem Imbiss aufgehalten haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

