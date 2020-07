Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200710 - 0681 Frankfurt-Gallus: Versuchter Wohnungseinbruch

Frankfurt (ots)

(fue) Am Donnerstag, den 9. Juni 2020, gegen 11.30 Uhr, versuchten zwei bislang unbekannte Täter, gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mainzer Landstraße einzudringen. Während einer der Täter im Treppenhaus "Schmiere" stand, versuchte der zweite Täter, die Wohnungstür aufzuhebeln. Die Tür wurde dabei derart beschädigt, dass sie mit dem passenden Schlüssel nicht mehr geöffnet werden konnte. Als ein Zeuge die beiden Täter überraschte, flüchteten sie durch die Hauseingangstür in unbekannte Richtung.

Der Zeuge konnte die Täter beschreiben als:

20-25 Jahre alt und 170-175 cm groß. Nordafrikanisches Erscheinungsbild, schlanke Statur, schwarze, kurze Haare und Dreitagebart. Beide trugen graue Jacken mit blauem Kragen.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 069-75552199.

