Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Polizei sucht Zeugen

Werl (ots)

Am vergangenen Freitag, um 13:15 Uhr, kam es auf der Scheidingen Straße in Höhe der Müllkippe zu einem Vorfall. Eine 40-jährige Frau aus Welver war mit ihrem Mercedes aus Richtung Werl kommend unterwegs. In einer lang gezogenen Rechtskurve kam ihr ein Fahrzeug auf ihrer Seite der Straße entgegen. Der Fahrer eines silbernen VW Golf mit dem Kennzeichen-Fragment SO-XY ???, war gerade dabei einen VW Bulli zu überholen. Er bemerkte dabei zu spät den Gegenverkehr. Die Welveranerin bremste stark ab und fuhr auf den Seitenstreifen um eine Frontalkollision zu vermeiden. Es gibt bereits mehrere Zeugen, die den Vorgang gesehen haben. Um den flüchtigen Golf Fahrer genauer zu identifizieren braucht die Polizei jedoch weitere Zeugen. In dem überholten VW Bulli saßen drei Personen. Diese werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. Selbstverständlich kann der Fahrer des VW-Golf sich auch selbst bei der Polizei melden. (lü)

