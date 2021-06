Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Drogendealer in Haft (Kirchheim/ Teck)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Kirchheim (ES):

Gegen einen 41-Jährigen aus Kirchheim ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Drogenhandels. Der Mann wurde am Montag vorläufig festgenommen und befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Durch vorausgegangene Ermittlungen war bekannt geworden, dass der 41-Jährige Drogen in seiner Unterkunft aufbewahren soll. Im Rahmen einer richterlich angeordneten Durchsuchung fanden und beschlagnahmten die Ermittler am Montagnachmittag 24 Gramm Marihuana, eine geringe Menge Kokain und ein Tabak-Marihuana-Gemisch sowie über 1.400 Euro mutmaßliches Dealergeld. Bereits am 28.05.2021 war bei dem 41-Jährigen durchsucht und über 100 Gramm Marihuana sichergestellt worden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der bereits polizeibekannte türkische Staatsbürger am Dienstag dem Haftrichter am Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell