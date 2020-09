Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen/Lkrs. RW) Drei leicht verletzte Personen - davon zwei Kinder (01.09.2020)

Deißlingen (ots)

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag, gegen 15 Uhr, auf der Kreisstraße 5542 zwischen Dauchingen und Deißlingen ereignet hat. Eine 40-jährige Opel-Fahrerin fuhr mit ihren beiden Kindern im Alter von 13 und 10 Jahren in Richtung Deißlingen und bremste ihr Fahrzeug auf Höhe des Reiterhofs ab, um nach rechts abzubiegen. Dies erkannte ein hinter ihr fahrender 28-Jähriger nicht rechtszeitig und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden im Opel sitzenden Kinder sowie die 40-jährige Fahrerin leicht verletzt.

