Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/Lkrs. RW) Mülltonnenbrand an Grundschule (31.08.2020)

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein 13-jähriges Kind hat am Montagabend, gegen 17 Uhr, in der Keplerstraße eine Mülltonne in Brand gesetzt, welche an der Fassade der Grundschule stand. Ermittlungen ergaben, dass sich der 13-Jährige mit seinem 12-jährigen Freund an der Schule aufhielt. Dort entnahm der 13-Jährige aus der Tonne ein Papier, zündete dies an und warf es wieder hinein. Da die Tonne sofort Feuer fing und sie die Situation nicht mehr unter Kontrolle hatten, rief der 12-Jährige die Feuerwehr an. Nicht nur an der Tonne entstand ein Sachschaden, auch zwei Fensterscheiben der Schule zersplitterten. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die brennende Mülltonne musste von der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf, welche mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften ausrückte, gelöscht werden. Anschließend wurden die Kinder ihren Eltern übergeben.

