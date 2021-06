Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch in Einfamilienhaus; Traktor in Brand geraten

Reutlingen (ots)

Alkoholisiert gestürzt

Ein unter Alkoholeinfluss stehender Radfahrer ist am Dienstagabend in Sondelfingen gestürzt und schwer verletzt worden. Der 45-jährige Mann war gegen 20.10 Uhr auf der abschüssigen Stettertgasse in Richtung Hopfengartenstraße unterwegs. Dabei kam ihm ein unbeteiligter Pkw entgegen, der ordnungsgemäß an geparkten Fahrzeugen vorbeifuhr. Der 45-Jährige lenkte sein Rad daraufhin gegen den rechten Bordstein und kam zu Fall. Ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab beim Gestürzten einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und musste dort eine Blutprobe abgeben. (mr)

Hülben (RT): Beim Abbiegen mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der L 250 entstanden. Eine 21-Jährige war um 18.20 Uhr mit einem Citroen auf der Landstraße von Hülben herkommend unterwegs. Beim Linksabbiegen zur L 1250 in Richtung Neuffen übersah sie den entgegenkommenden Mercedes eines 41 Jahre alten Mannes. Die Kollision war so heftig, dass die E-Klasse in den Graben abgewiesen wurde und abgeschleppt werden musste. Ersten Erkenntnissen nach waren die Unfallverursacherin und der Mercedes-Lenker unverletzt geblieben. (ms)

Mehrstetten (RT): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus im Lerchenweg ist ein Unbekannter am frühen Mittwochmorgen eingebrochen. Gegen 3.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher Zutritt zum Gebäude. Dort durchsuchte er in mehreren Zimmern die Schränke und Schubladen. Durch die dabei entstandenen Geräusche erwachten die Hausbewohner, woraufhin der Einbrecher unerkannt die Flucht ergriff. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Hohenstein (RT): Betrunken in die Leitplanken gekracht

Erheblich betrunken war ein 21-Jähriger, der am frühen Mittwochmorgen auf der B 312 einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der junge Mann war gegen 1.45 Uhr mit seinem 1er BMW auf der Bundestraße von Oberstetten kommend in Richtung Engstingen unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve im Bereich von Bernloch verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und knallte in die Leitplanken. Der Unfallverursacher sowie sein 20-jähriger Beifahrer blieben zum Glück unverletzt. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 21-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als 1,3 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Der BMW war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt knapp 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Bad Urach (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge die Ursache für einen schadensträchtigen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagabend an der Einmündung Stuttgarter Straße / Bismarckstraße ereignet hat. Ein 23-Jähriger war gegen 20.30 Uhr mit seinem Audi A4 auf der Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Einmündung wollte er nach rechts in die Bismarckstraße einbiegen. Weil er aber viel zu schnell fuhr, kam er bereits zu Beginn der Bismarckstraße zunächst zu weit nach links und prallte gegen den linken Bordstein. Beim Gegenlenken verlor der 23-Jährige endgültig die Kontrolle über seinen Audi, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und knallte frontal gegen eine Hausecke, an der der Wagen völlig demoliert zum Stehen kam. Der Unfallverursacher und ein 19-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Ein weiterer, 24-jähriger Mitfahrer wurde leicht verletzt. Alle drei wurden nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Audi war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden musste. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 5.000 Euro beziffern. (cw)

Nürtingen (ES): Traktor in Brand geraten

Ein Traktor ist am Dienstagnachmittag in der Max-Eyth-Straße in Brand geraten. Ein 72-Jähriger war gegen 16.45 Uhr mit dem landwirtschaftlichen Fahrzeug in Richtung Frickenhausen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im hinteren Bereich des Traktors zu einem Brand, der sich auf die Fahrerkabine ausdehnte. Zeugen versuchten vergeblich, mit Feuerlöschern die Flammen zu bekämpfen. Erst der sofort verständigten Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften ausgerückt war, gelang es, den Brand zu löschen. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 15.000 Euro. Der ausgebrannte Traktor musste im Anschluss abgeschleppt werden. (ms)

Ofterdingen (TÜ): Kind von Pkw erfasst

Am Dienstagnachmittag ist in Ofterdingen ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Vierjährige lief gegen 17.40 Uhr unvermittelt auf die Schillerstraße, da er auf der gegenüberliegenden Straßenseite seine Mutter gesehen hatte. Dabei wurde er vom Opel Astra einer 27 Jahre alten Frau gestreift, die in Richtung Dettinger Straße unterwegs war. Der Junge stürzte in der Folge zu Boden und zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er in eine Kinderklinik gebracht. (mr)

