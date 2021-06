Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Suttrop - Schuhe eingesteckt

Warstein (ots)

Aufmerksame Zeugen konnten am Dienstag, gegen 11:35 Uhr, einen Dieb an der Franz-Hegemann-Straße bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Eine Mitarbeiterin eines Schuhgeschäftes beobachtete einen 39-jährigen Mann, als er ein Paar Schuhe in seine Tragetasche packte. Als sie ihn darauf ansprach, schubste er sie und versuchte zu flüchten. Sie konnte ihn jedoch festhalten. Eine weitere Mitarbeiterin und ein Kunde kamen ihr zur Hilfe und konnten den 39-Jährigen beruhigen, bis die Polizei eintraf. (wo)

