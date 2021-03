Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Pkw prallt in Anhänger - Fahrerin verletzt

Ratzeburg (ots)

Medien-Information

05. März 2021 | Kreis Stormarn - 05.03.2021 - Lasbek/BAB 1

Am heutigen 05.03.21, gegen 15:00 Uhr, kam es auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg bei KM 32,800 zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person.

Eine 20-jährige Fahrerin aus Maschen prallte mit ihrem Opel Corsa aus bislang ungeklärter Ursache in das Heck eines vorausfahrenden Anhängers, welcher von einem Klein-Lkw gezogen wurde. Der Opel geriet nach dem Aufprall ins Schleudern, kippte um und kam auf der Fahrerseite in entgegengesetzter Richtung auf dem rechten Fahrstreifen zum Liegen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 56-jährige Fahrer des Klein-LKW aus Hamburg blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden am mitgeführten Anhänger und am Lkw. Der Opel Corsa erlitt einen Totalschaden. Die Autobahn musste kurzzeitig in Fahrtrichtung Hamburg vollständig gesperrt werden. Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme durch das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Bad Oldesloe wurde der Verkehr lediglich über eine Spur an der Unfallstelle bis 16:30 Uhr vorbeigeführt. Der Verkehr staute sich zeitweise bis zu 6 km. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Oldesloe und insgesamt drei Rettungswagen waren im Einsatz.

Im weiteren Verlauf des Staus kam es zu zwei kleinen Auffahrunfällen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell