Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz

Coronaverordnung (kal)

Einbeck (ots)

Am Samstag, dem 27.02.2021 wurde gegen 21:27 Uhr festgestellt, dass sich insgesamt vier Personen aus verschiedenen Haushalten in einer Wohnung eines 21-jährigen Einbeckers zum Videospiel getroffen hatten. Aufgrund der derzeitigen Coronaverordnung stellt dies eine Ordnungswidrigkeit nach dem Infektionsschutzgesetz dar, so dass insgesamt 4 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden. Weiterhin mussten mindestens zwei Personen die Wohnung verlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell