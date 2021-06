Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Bad Westernkotten - Kartoffeldiebe

Erwitte (ots)

Ziel von unbekannten Tätern wurde in der Zeit zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 08:15 Uhr, ein Verkaufsstand an der Straße Alter Lipperweg. Die Unbekannten hebelten an mehreren Stellen des Wagens, bevor sie sich über eine Außenklappe Zutritt verschaffen konnten. Sie entwendeten eine Digitalwaage und 24 Kilogramm Kartoffeln. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (wo)

