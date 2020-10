Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Grablampe beschädigt; Bewohner ertappt Dieb im Schlafzimmer; Einbrecher stellen Mehrfamilienhaus auf den Kopf

Fulda (ots)

Grablampe beschädigt

Sickels - Unbekannte rissen am Dienstag (13.10.) gegen 14:00 Uhr am Friedhof in der Fritz-Stamer-Straße eine Grablampe aus ihrer Verankerung. Dabei zerstörten sie die Gläser der Lampe. Die Täter konnten unerkannt fliehen.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bewohner ertappt Diebe im Schlafzimmer

Fulda - Donnerstagnacht (15.10.) kam es zwischen 23:00 Uhr und 00:00 Uhr zu einem Einbruch durch drei Unbekannte in eine Wohnung in der Liobastraße. Obwohl sich der Bewohner unmittelbar im Zimmer nebenan befand, stiegen die Täter durch ein geöffnetes Fenster ein. Sie entwendeten mehrere Papiere, unter anderem Ausweisdokumente. Als der Geschädigte durch Geräusche auf die Einbrecher aufmerksam wurde, ergriffen diese die Flucht Richtung Schlosspark.

Die Unbekannten konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: - männlich, blau/rote Steppjacke

Täter 2: - männlich, gelbe Steppjacke

Der dritte Täter blieb unerkannt.

Wer kann Angaben zu den gesuchten Unbekannten machen oder hat eventuell verdächtige Wahrnehmungen in der Nacht zum Freitag gemacht?

Einbrecher stellen Mehrfamilienhaus auf den Kopf

Fulda - Unbekannte verschafften sich am Donnerstag (15.10.) zwischen 11:30 Uhr und 19:00 Uhr unberechtigt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Heinrichstraße. Zuerst brachen die Täter in eine Wohnung im Obergeschoss ein und durchsuchten diverse Räume nach Diebesgut. Danach folgte das Eindringen in eine weitere Wohnung. Auch hier gingen die Täter ähnlich vor und durchsuchten das Objekt nach Diebesgut. Durch das gewaltsame Aufbrechen der Wohnungen, mit Hilfe eines bislang unbekannten Gegenstandes, wurden die Haustüren beschädigt. Hinzu kommt das erbeutete Diebesgut, durch welches ein Sachschaden im dreistelligen Bereich entstand. Die Täter konnten unerkannt fliehen.

Ihre Polizei bittet nun um Ihre Mithilfe - wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Handlungen wahrnehmen können?

Luca Voll - Praktikantin

