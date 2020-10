Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Wohnung

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Wohnung

Cornberg - Ein Unbekannter versuchte sich am Donnerstag (15.10.) Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße zu verschaffen. Der Täter versuchte die Wohnungstür aufzuhebeln, ob ihm dies gelungen ist und er in die Wohnung eingedrungen war, bleibt unklar. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der Täter konnte unerkannt fliehen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

