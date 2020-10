Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw kommt von Fahrbahn ab - Fahrerin leicht verletzt

Hofbieber (ots)

Am Donnerstag, den 15.10.2020, gegen 13:20 Uhr, kam es auf der L3174 zwischen Hofbieber und Schwarzbach, auf Höhe der Einmündung nach Rödergrund, zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten und erheblichem Sachschaden. Eine 27-jährige PKW-Fahrerin aus Künzell kam in einer Kurve auf regennasser Fahrbahn nach rechts ab. Hier rutschte sie mit ihrem PKW in einen Graben, ihr PKW drehte sich im Anschluss mehrfach und kam dann neben der Fahrbahn und über dem Graben zum Stillstand. Die Fahrerin wurde leicht verletzt ins Klinikum nach Fulda gefahren. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

