Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vermisstensuche mit glücklichem Ausgang

Heringen/Werra (ots)

Am Donnerstagabend fanden im Bereich Heringen/Werra umfangreiche Suchmaßnahmen nach einer vermissten Person statt, die mit dem Auffinden der Person einen glücklichen Ausgang fanden. Gegen 18:30 Uhr meldete ein Bewohner aus Heringen bei der Polizei seinen 80-jährigen Vater als vermisst, nachdem er ihn bereits den Nachmittag über vergeblich gesucht hatte. Sofort wurden durch die Polizeistationen Bad Hersfeld und Rotenburg mit Unterstützung der Feuerwehr sowie der Rettungshundestaffel Osthessen mit drei sogenannten "Mantrailern" (speziell geschulte Suchhunde) umfangreiche Suchmaßnahmen in Gang gebracht. Der ebenfalls angeforderte Polizeihubschrauber konnte sich witterungsbedingt nicht an der Suche beteiligen und musste seinen Anflug abbrechen. Gegen 21:40 Uhr erfolgte die erlösende Mitteilung: Nachdem ein Suchhund die Einsatzkräfte in die richtige Richtung führte, konnte der ältere Herr noch im Bereich Heringen in einem Waldweg liegend aufgefunden werden. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum Bad Hersfeld gebracht.

