POL-OH: Unfallmeldungen

Vorfahrt missachtet

Haunetal - Am Mittwoch (14.10.), gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 25-jähriger VW-Fahrer aus Hohenroda die Fuldaer Straße, von Wehrda kommend, nach Schletzenrod. In der Ortsmitte folgte er der abknickenden Vorfahrtsstraße in Richtung Wetzlos. Eine 40-jährige Opel-Fahrerin aus Berlin missachtete die Vorfahrt des VW-Fahrers. In Folge dessen kam es im Kurvenbereich zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro an beiden Fahrzeugen.

Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Friedewald - Am Donnerstag (15.10.), gegen 12:00 Uhr, kam es im Kreisel der Bundesstraße 62 in Richtung Anschlussstelle Autobahn 4 zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW Passat und einer Sattelzugmaschine. Bei dem Unfall wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro.

