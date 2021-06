Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrerin übersehen

Lippstadt (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 06:10 Uhr, ist es an der Kreuzung von Klusetor und Woldemei zu einem Unfall gekommen. Ein 60-jähriger Geseker war mit seinem Auto auf der Straße Klusetor in Richtung Lange Straße unterwegs. In Höhe der Woldemei beabsichtigte er, nach rechts abzubiegen. Dabei übersah er eine 44-jährige Lippstädterin, die mit ihrem Fahrrad auf der Woldemei in Richtung Luchtenstraße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin stürzte. Sie wurde schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. (wo)

